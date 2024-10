Pojawiła się informacja, że Warszawa kupuje drzewa z Niemiec. No i się zaczęło

To by było świetne, gdyby internauci spierali się faktycznie o drzewa, a nie rzekome polityczne powody sięgnięcia po dane rośliny. Magnolie z Brandenburgii? Nie czuję tego, to nie ten sam zapach, co drzewek sprowadzanych z holenderskiego regionu Betuwe, och, jak one pachną na wiosnę! Ależ co kolega opowiada, owszem, zapach jest zjawiskowy, przyznaję, ale czy miał pan okazję spojrzeć na te korzenie? Liche, liche jak nic, w transporcie rozsypią się na długo przed przekroczeniem granicy! Szanowna pani, przecież to tak ma być! Skądże znowu, za często przesadzają i obchodzą się z nimi zbyt surowo, spojrzałabym w stronę Czech. Czech? Z ich alergią na podlewanie? Powodzenia!