Crawly został wyrzucony z Polski, ale już jest z powrotem w UE. Patostreamer obraża Polaków

Film wywołał burzę w internecie. Wielu internautów krytykuje Crawly'ego za arogancję i bezczelność, inni zastanawiają się, jak udało mu się przedostać do Czech, skoro obowiązuje go zakaz wjazdu do strefy Schengen. Pojawiają się spekulacje, że patotwórca mógł skorzystać z fałszywych dokumentów lub przekroczyć granicę nielegalnie. Niektórzy sugerują również, że nagranie mogło zostać zrobione przed deportacją, jednak w filmie jednoznacznie mówi o życiu po deportacji, co przeczy tej teorii.