Tiktoker terroryzuje centum handlowe w Polsce. Pracownik miał już dość i się zwolnił

Niektórzy będą łapać się za głowę i pomstować na dzisiejszą młodzież, tyle że to oszukiwanie samego siebie. Jeszcze w czasach przedinternetowych szczytem komedii było dzwonienie domofonem do mieszkańców i dawanie porad, co należy zrobić, aby chodząca lodówka nie uciekła. Niestety zachętą do żartów była też książka telefoniczna.