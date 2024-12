TikTok ostro o zarzutach o jakąkolwiek współpracę z Rosją. "To dezinformacja"

Przypadek ten stanowi jednak kolejny dowód dla sceptyków, którzy nadal wątpią, że pozornie rozrywkowe social-media są wykorzystywane do szerokiej propagandy. Nie tylko w kwestii kreowania, dajmy na to, uczuć sympatii do producenta tenisówek - ale też próbując utrwalić u odbiorcy masowego światopogląd polityczny. I to zarówno inspiracją wewnątrz krajową, jak i ze strony wrogich reżimów. Nawet przy założeniu, że moderacja TikToka jest w stanie wyłapać istotną większość przypadków dezinformującej propagandy i je zablokować - co jest założeniem dość optymistycznym - to i tak nie należy zapominać, że to tylko jeden z wielu popularnych wśród masowego odbiorcy środków przekazu. Informacje z niezweryfikowanych źródeł należy w dzisiejszych trudnych czasach traktować ze szczególną ostrożnością.