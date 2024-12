TikTok miał zniknąć z Ameryki. Termin zaraz upływa

Jeśli TikTok zniknie z amerykańskiego rynku lub zostanie przejęty przez innego właściciela, wpłynie to znacząco na komercyjny krajobraz mediów społecznościowych. Firmy takie jak Facebook, Instagram czy YouTube mogą zyskać na popularności, wypełniając lukę pozostawioną przez TikToka. To może prowadzić do umocnienia ich pozycji i zmniejszenia różnorodności na rynku. Dla twórców treści utrata TikToka oznaczałaby konieczność poszukiwania nowych platform do wyrażania swojej kreatywności. Wielu z nich zbudowało swoje marki i społeczności właśnie na TikToku, więc taka zmiana byłaby dla nich wyzwaniem zarówno zawodowym, jak i osobistym.