Na jedno podsumowanie czekamy cały rok. Kiedyś mieliśmy je niemal codziennie i bardzo mi tego brakuje

Nie da się jednak ukryć, że czasami lepiej się ukryć. W erze last.fm dobrze było chwalić się gustem, dziś może mieć to swoje negatywne konsekwencje. Zresztą do tej indywidualizacji od dawna zmierzamy. Robert Zydel w książce „Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów” zauważał, że „pojawienie się słuchawek pogłębiło istotnie indywidualizację odbioru muzyki” i że „muzyka płynąca ze słuchawek jest zindywidualizowana i dostosowana do naszych potrzeb, ponieważ to my ją wybieramy i nie dzielimy się nią z nikim”. Podobnie jest choćby z czytnikami e-booków – można czytać, co się chce, bo nikt nie widzi okładki, a przez to nikt nie ocenia.