Robi się groźnie. UE oficjalnie pyta TikToka czemu wsparł Rosję w wyborach w Rumunii

Kwoty, jakie rosyjskie służby wpłacały do TikToka, by ten promował influencerów zachwalających Georgescu mają charakter prawdziwie komercyjny. Podany za przykład użytkownik TikToka (czyli rosyjski agent) wpłacił jednorazowo równowartość aż miliona złotych, by promować serię postów o ubiegającym się o prezydenturę Rumunii prawicowym zwolenniku dyktatora Putina - oczywiście w pochwalnym świetle. Znaczna część tych użytkowników TikToka to konta martwe bez aktywności, które zaczęły funkcjonować dopiero tuż przed wyborami.