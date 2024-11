Pracownicy sklepów chodzili w słuchawkach. Klienci zrobili raban

Zapewne wielu z was znalazło się w podobnej sytuacji. Czasami od razu wiadomo, że to nie do nas kierowana jest wypowiedź, ale bywa jednak i tak, że rzucone zdanie mogłoby nas dotyczyć. Niektórzy są bliscy odpowiedzi, niektórzy upewniają się mówiąc „słucham?”, a jeszcze innym zdarzyło się pewnie dołączyć do rozmowy i potem przez kolejne trzy tygodnie robić zakupy w innym sklepie.