Słuchawki kostne - jakie wybrać? Ranking 2023

Za sprawą przewodzenia kostnego drgania przechodzą przez kość czaszki bezpośrednio do ślimaka. Brzmi to skomplikowanie, ale efekt jest następujący: słyszymy muzykę, która do nas dociera, mimo że w/na uszach nie mamy słuchawek. Te kostne zakłada się tuż obok małżowiny. Jednocześnie słyszy się muzykę – głośno i wyraźnie – i to, co dzieje się obok nas, np. przejeżdżające obok samochody.