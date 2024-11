To najbardziej kłamliwy mem w historii. Nie, nie jesteśmy wyluzowani

Jeżeli trzymamy ręce w kieszeniach, to po to, aby ukryć w nich zaciśnięte pięści. Grymas na twarzy to nie wyraz zobojętnienia, ale złości. Nie mamy wszystkiego gdzieś, bo przecież dołączamy do jednego z obozów, który walczy z drugą stroną o rzekomą prawdę. Nie jesteśmy spokojni, jesteśmy zagubieni, rozedrgani, przebodźcowani, wszystko w nas kipi.