Jestem wyluzowanym ziomkiem. O co chodzi z nowym memem Chill Guy?

Internet to prawdziwy tygiel memów, gdzie nowe żarty wizualne rodzą się z prędkością światła. Wystarczy jedno przypadkowe zdjęcie kota siedzącego w pudełku, dziwnie ujęta mina celebryty, a nawet screen z gry, by w ciągu kilku godzin zalała nas fala przeróbek, memów i żartów. To niesamowite, jak z pozoru nic nieznaczące obrazy zyskują drugie życie i stają się internetowymi ikonami, symbolami humoru i komentarzem do bieżących wydarzeń.