Z bazaru z lat 90. do Biedronki za miliony złotych. Tak internet pomógł klapkom Kubota

Nie wiedzieliśmy, że to wszystko po prostu wystartuje i spadnie jedna wielka lawina wzmianek w sieci. Liczyliśmy oczywiście na to, że będzie rozgłos, że portale, blogi i social media będą o tym mówić, natomiast nie wiedzieliśmy o tym po prostu, w co się to wszystko przerodzi. Po pierwszym roku działalności mieliśmy już 8 milionów zasięgu w social media i to wcale nie dzięki naszym socialom, które były wtedy bardzo małe