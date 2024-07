Połączył wszystkie internetowe memy w jeden. Oto efekt

"Wszystkie" to trochę nadinterpretacja, bo obecną liczbę memów w internecie szacuje się na dziesiątki - o ile nie setki tysięcy. A to ze względu na istnienie memów, które zrozumiałe są jedynie dla pewnych społeczności i kręgów kulturowych. Niemniej jednak istnieje grupa memów, którą zrozumieją internauci z całego świata - i to właśnie te memy w jeden połączył Dream Machine na polecenie jednego z użytkowników serwisu X (dawnego Twittera).