Chcieli zarabiać pieniądze, a ożywili kultowe memy. Ich przeróbki podbijają internet

Darmowy dostęp możlkiwy jest jedynie w ramach wersji próbnej i ogranicza długość generowanego filmu do 30 sekund. Ponadto możliwości korzystania z AI przez ostatnie kilka dni były ograniczone, a to ze względu na ogromne zainteresowanie internautów narzędziem. To jednak nie zraziło użytkowników internetu, bo media społecznościowe zalały nagrania ożywionych memów - nagrania stworzone właśnie z pomocą Dream Machine.