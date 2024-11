Instagram ma sposób na zaniżanie wieku przez dzieci. Zmiana daty urodzin już nie wystarczy

Instagram wielokrotnie zasłynął jako platforma niezbyt przyjazna dla dzieci i młodzieży. To zarówno ze względu na stałe wystawianie ich na widok nierealistycznych standardów, możliwość interakcji z treściami nieodpowiednimi do wieku, jak i potencjalny kontakt ze strony dorosłych o niezbyt pozytywnych zamiarach.



Jednym ze sposobów, w jaki Meta chciała uczynić Instagram bardziej przyjaznym dla osób młodych, są konta dla nastolatków. Konta te oprócz blokowania treści nieodpowiednich i sugerowania treści na podstawie trochę innego algorytmu, posiadają także bardzo restrykcyjne ustawienia prywatności. Tylko jak zmusić młodzież do faktycznego korzystania z nich? Tu do akcji również ma wkroczyć algorytm.