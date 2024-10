Instagram to poważny biznes. Dlatego od dziś pozwala generować wizytówki

Instagram to serwis, w którym obrazy mówią więcej niż słowa. To znaczy, póki nie chcesz podzielić się swoim profilem z osobą z innego serwisu lub nawiązać z kimś współpracę. Wtedy całkiem przydatnym jest mieć pod ręką coś, co przedstawia twój profil w pigułce.



Tak właśnie pomyślał Instagram, który minionej nocy wprowadził nową opcję: generowanie karty profilowej. Karta profilowa to swego rodzaju cyfrowa wizytówka, dzięki której szybko przedstawisz swój profil innej osobie - lub w drugą stronę, szybko zapoznasz się z drugą osobą.