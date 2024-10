Jego kariera to była jazda bez trzymanki. Kamil „Budda” Labudda - wszystkie kontrowersje, afery i zarzuty

Chcę zakończyć ten temat i zrobić to z klasą. W związku z tym, że ponad rok temu oznaczałem Instagrama MGP u siebie na socialach: jeśli ktokolwiek trafił tam za moim pośrednictwem, a następnie stracił jakiekolwiek pieniądze/został oszukany, a Bartek nie weźmie tego na siebie, to ja poniosę wszelkie straty i zwrócę te kwoty ewentualnym poszkodowanym. Decyzja ta jest podyktowana tym, że choć nie oznaczyłem nigdy bezpośrednio MGP RENT, to oznaczałem MGP. Nigdy nie oszukałem żadnego ze swoich widzów na jakiekolwiek pieniądze. Jeśli ktoś zrobił to, powołując się na mnie (bez mojej wiedzy), to dźwigam to na bary