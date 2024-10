Teraz wszystko jasne. Budda dostał poważne zarzuty, a policja zabezpieczyła 140 mln zł

Co więcej, zarzuty obejmują wystawianie "nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT", "które nie dokumentowały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych". Czyny miały "polegać na uszczuplaniu należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT". To jednak nie wszystko – akt oskarżenia dotyczy także prania brudnych pieniędzy. Proceder ten miał na celu "tworzyć pozory legalnej działalności gospodarczej i przekazywaniem pod pozorem pożyczek pomiędzy kontami należącymi do osób objętych postępowaniem w celu ukrycia rzeczywistego pochodzenia tych środków i przekazywania ich poza granice kraju".