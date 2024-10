Zgubił AirPodsy, ale za to znalazł Ferrari 812 GTS. Szczęście w nieszczęściu

Największym zwrotem akcji w tej całej historii jest to, że do działania funkcji Znajdź potrzebne jest inne urządzenie Apple, które pomaga w ustaleniu lokalizacji. Okazało się, że był nim iPhone należący do złodzieja, który uciekając przed policją, zostawił go w samochodzie. Jest w tym coś romantycznego, że wydało go jego własne urządzenie. Sprawca został złapany kilka dni później i aktualnie czeka na rozprawę.