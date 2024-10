Oto oficjalny smartfon filmu Venom 3: Ostatni taniec. Zmienia się niczym symbiont

Nie są jednak to zwykłe, nudne case’y. Producent pozwala bowiem je samodzielnie tworzyć i ulepszać. Oczywiście, do tego będzie potrzebna odpowiednia wiedza, oprogramowanie i sprzęt – m.in. drukarka 3D oraz umiejętności w projektowaniu CAD. HMD udostępnia do tego zestaw narzędzi potrzebnych do tworzenia takich projektów.