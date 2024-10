Szkoły będą mogły kupić tylko porządny sprzęt. Ten dla nauczycieli będzie lepszy niż dla uczniów

Ostatnią kategorią elektroniki są tablety. Wymogi co do wydajności wydają się naprawdę wysokie – wymagają bowiem wyniku 2500 punktów Geekbench (multiscore) lub 700 punktów w Crossmark. Aby osiągnąć taką wydajność potrzeba co najmniej tabletu z układem Snapdragon 780G. Innymi słowy, nie może być to pierwszy lepszy tablet, tylko taki, który zapewnia dobrą wydajność. Reszta specyfikacji obejmuje m.in. ekran 8 cali FullHD, WiFi 6, Bluetooth 5, 64 GB wbudowanej przestrzeni na dane i baterię, która wytrzyma 10 godzin.