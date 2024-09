Dla tych dzieci szkoła powinna pozostać analogowa. Ministra edukacji mówi, co z zakazem telefonów

Problem jest naprawdę poważny, skoro według badań korzystanie z telefonów przed dzieci i nastolatków w znaczący sposób wpływa negatywnie na ich sen. Połowa dzieci chodzących do podstawówki używa smartfonów po godzinie 22:00. A co dziesiąte – kilka razy po północy, mimo że rano musi wstać do szkoły.