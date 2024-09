Zakaz smartfonów w szkole? Spokojnie, twoje dziecko wcześniej doczeka się własnych dzieci

Uczniowie korzystający ze smartfonów w trakcie lekcji mają trudności ze skupieniem się, są rozpraszani powiadomieniami, odczuwają potrzebę sięgnięcia po telefon, zamiast do książki, ale to tylko jeden wycinek. Dzieci doświadczają również hejtu, mają dostęp do niedozwolonych treści, bo pierwsze czego się uczą, to jak obejść blokady rodzicielskie.