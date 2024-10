Szokująca podróż w czasie. Najstarsze żywe organizmy znalezione przez naukowców

Komórki mikrobiologiczne barwione na zielono: Na tym zdjęciu widać wiele maleńkich komórek, w których DNA jest obficie zawarte wewnątrz komórek. Najpierw komórki mikrobiologiczne wykryto w pęknięciach w próbce skały za pomocą techniki obrazowania w podczerwieni zwanej spektroskopią O-PTIR. Następnie zostały one zabarwione zielonym roztworem i przeanalizowane za pomocą mikroskopu elektronowego, a następnie mikroskopii fluorescencyjnej. Połączenie odczytów z tych trzech technik obrazowania pozwoliło naukowcom potwierdzić rodzime i żywe komórki mikrobiologiczne w szczelinie skalnej liczącej 2 mld lat. Źródło: Y. Suzuki, SJ Webb, M. Kouduka i in. 2024/ Microbial Ecology/ CC BY NC ND