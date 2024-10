Naukowcy stworzyli muszki owocówki, którym wbudowali hamulec. Wystarczy prosty bodziec

Badacze z Florydy zmodyfikowali genetycznie muszki owocówki, tak aby reagowały na czerwone światło. Kiedy wiązka światła padała na ich oczy, owady natychmiast przestawały się poruszać. To samo w sobie jest fascynujące, ale prawdziwą sensacją jest to, co działo się w mózgach tych małych stworzeń.