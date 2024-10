Google inwestuje w reaktory jądrowe. Mają rozwiązać ogromny problem

Dyrektor ds. energii i klimatu w Google przekazał wprost, że Google szuka nowych źródeł energii, by zasilić rozwój sztucznej inteligencji - rozwój tak naukowy, jak i komercyjny. Jednocześnie zastosowanie SMR ma pomóc Google'owi w "niezawodnym zaspokojeniu zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą bezemisyjnej energii". Ten aspekt wypowiedzi Terrela jest ciekawy, gdyż nie wspomniał on o celu, jaki Google postawiło sobie kilka lat temu: osiągnięcie zera emisyjnego do 2030 roku. Osiągnięcie celu prawdopodobnie pozostanie w strefie marzeń, gdyż emisje dwutlenku węgla do atmosfery, generowane przez Google'a, stale rosną.