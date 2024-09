Apple jest naprawdę pewny siebie. Pokaże ci, jak łatwo porzucić Androida

Premiera nowych smartfonów Samsung oraz premiera nowych iPhone'ów to coroczne odbywające się święta fanów technologii, które wywołują dyskusje wśród entuzjastów, blogerów, ale także przepychanki słowne wśród bojówek internetowych zagorzałych fanów jednej z opcji. Nie inaczej jest teraz, kilkanaście godzin po premierze iPhone 16, kiedy nie ustają porównania do Samsunga (i nierzadko także urządzeń innych producentów) i wyliczanie tego co "już było na Androidzie" i "czego Androidziarze mogą zazdrościć".



Dogryzanie ma miejsce także pomiędzy samymi koncernami - wystarczy tu wspomnieć choćby drakę o zielone bąble czy dramę po nieudanej reklamie iPadów. Z kolei minionej nocy w internetowej witrynie Apple pojawiła się strona, która nawet nie ukrywa się z faktem, że koncern z Cupertino naprawdę chce, by użytkownicy Androida przesiedli się na produkty Apple.