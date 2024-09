Motorola wydała dwa nowe smartfony. Doceni je konkretna grupa użytkowników

Motorola zmieniła podejście do tegorocznego topowego przedstawiciela dla biznesu. ThinkPhone25 w odróżnieniu od poprzednika, czyli ThinkPhone 5G (2023), nie jest telefonem pretendującym do sztandarowego modelu. Zeszłoroczny biznesowy smartfon popularnego producenta kosztował niemal 5000 zł, oferując (prawie) topową specyfikację. Tutaj wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ urządzenie ma kosztować 2199 zł - na rynek trafi w listopadzie tego roku.