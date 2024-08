Tablet, który niekoniecznie służy do czytania. Lenovo Tab Plus - recenzja

Jednym z kluczowych atutów Lenovo Tab Plus jest jego wodo- i pyłoodporność zgodna z normą IP52. Oznacza to, że urządzenie jest chronione przed kurzem oraz kroplami wody padającymi pod kątem do 15 stopni od pionu. Choć nie jest to najwyższy poziom ochrony dostępny na rynku, to jednak daje użytkownikowi pewność, że tablet poradzi sobie w codziennych warunkach, takich jak przypadkowe zachlapania czy kurz w torbie.