Trump obraził się na Google'a. Polityk grozi koncernowi

[...] nikt nie dzwonił z Google'a. Jedną z rzeczy, takich jak robienie programu takiego jak twój, twój program, wiesz, widzisz go na Foksie, ale widzisz go naprawdę gdy zaczyna pojawiać się wszędzie. [Internauci i media] biorą klipy z twojego programu, który robisz teraz ze mną i jeśli wykonam dobrą robotę, zagłosują na mnie. Zagłosują na mnie, ponieważ nie jest on tylko na Foksie, to na Foksie jest mniejsza część tego. Jesteś w tym wszystkim, te małe piękne telefony komórkowe, na których jesteś, jesteś wszędzie. Masz produkt [program na antenie Fox News], masz świetny produkt. Masz świetną markę. Więc musisz się dostać się, musisz się dostać w różne miejsca, musisz robić takie rzeczy, jak twój program i inne programy, a Google był bardzo kiepski [nie udostępniając informacji]. [Pracownicy i przedstawiciele Google] byli bardzo nieodpowiedzialni i mam przeczucie, że Google będzie bliskie zamknięcia