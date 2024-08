Technologia na pomoc rannym żołnierzom. Polscy naukowcy stworzyli coś niesamowitego

Polscy naukowcy stworzyli coś, co może zmienić oblicze medycyny wojennej. Inteligentny system Milgeomed, wynik współpracy czołowych polskich instytucji, to prawdziwy przełom technologiczny. To narzędzie, które nie tylko lokalizuje rannych na polu walki, ale także pozwala na szybką ocenę ich stanu zdrowia i koordynację działań ratowniczych. Premiera tego innowacyjnego rozwiązania już wkrótce podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.