Nim rozpoczniesz Star Wars Outlaws, koniecznie wyłącz tę opcję

Na szczęście producenci nie skazują graczy na tę metodę wyświetlania, jak wcześniej twórcy The Order 1886. W ustawieniach pojawia się możliwość wyłączenia tzw. letterboksa, nazywanego przez Ubisoft trybem filmowym, do czego oczywiście od razu namawiam. To była pierwsza rzecz jaką zmieniłem w opcjach gry na swoim PlayStation 5. Drugą był wybór trybu wydajności, aby móc grać w 60 klatkach na sekundę. Może nie zawsze stabilnych, ale co 60 fps to 60 fps.