Z taką prędkością jeżdżą pociągi w Polsce. Niektóre wyprzedzisz na rowerze

Najdłuższa relacja SKM w Warszawie wynosi 53 km (Linia S4: Piaseczno – Zegrze Południowe – Piaseczno), czas jej przejazdu mieścił się między 1:10 h a 1:20 h, a średnia prędkość to 40,4 km/h. W przypadku PKP SKM w Trójmieście najdłuższa relacja to połączenie Lębork – Gdańsk Śródmieście – Lębork, której długość to blisko 81 km, a średnia prędkość na tej relacji to 41,6 km/h.