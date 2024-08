iRobot na 20-lecie działalności w Polsce z nową Roombą. A zaczynali od robotów dla wojska

Packbot przyjechał do Polski na 20-lecie obecności marki w naszym kraju w towarzystwie innego robota o podobnym przeznaczeniu o nazwie FirstLook, a obu mogłem przyjrzeć się na żywo. Ten drugi przypomina przerośniętego pająka i wyposażony jest w szereg czujników, a taki dajmy na to oddział antyterrorystyczny może go wrzucić przez okno do budynku opanowanego przez terrorystów, by uzyskać wizualny i termowizyjny podgląd otoczenia.