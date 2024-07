Nadchodzi Roomba Combo 10 Max. Najciekawsza jest nowa stacja dokująca

Jedyne, co zwróciło moją uwagę, gdy przyglądałem się stacji AutoWash do robota Roomba Combo 10 Max to drzwiczki. W poprzednim modelu znalazły się na nich przegródki na akcesoria, których tutaj nie widać - a szkoda, bo to było bardzo wygodne; po przesiadce znów musiałbym szukać na nie miejsca w szafie. Brakuje tutaj też drewnianego wykończenia; baza jest w całości czarna.