Dreame nie chce naśladować. Chce być liderem ws. czystości w naszych domach

- Jak prześledzimy historię marki, to na początku były odkurzacze i robotuy sprzątające. Teraz pojawia się kategoria beaty, która jest rozwijana. Pojawiły się odkurzacze stricte myjące. Dreame ma też dział zajmujący się rozwojem robotyki, w tym robota doręczającego. Będzie robo-pies, będzie robot humanoidalny. Oczywiście to nie są rzeczy, które trafią do klientów w przyszłym roku. To jednak pokazuje, że Dreame jest zainteresowane przede wszystkim rozwojem, a nie podpatrywaniem i kopiowaniem konkurencji – jak dodaje.