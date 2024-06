Dreame pozamiatało, dosłownie i w przenośni. Wspaniały robot, nowe odkurzacze i… pielęgnacja włosów

Nowiutkie Dreame Z20 i Z30 oferować będą moc ssania 250 W i czas pracy wynoszący nawet 90 minut. Odkurzacz filtruje wszystkie niepożądane mikrocząsteczki z ponoć wzorową skutecznością. A do tego inteligentnie dobiera moc ssania do wykrytych zanieczyszczeń, by oferować skuteczne sprzątanie przy dłuższym czasie pracy bez ładowania akumulatora. Z20 wyposażony jest też w wyświetlacz LCD do monitorowania stanu czyszczenia. Z20 to również wymienne szczotki główne z podświetleniem, zmotoryzowana mini-szczotka i wszechstronne ssawki.