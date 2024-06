Electronics Show to nie jest polski CES. To coś znacznie ciekawszego

Electronics Show to wydarzenie, które za każdym razem przyciąga miłośników nowych technologii, innowatorów oraz przedsiębiorców z całego kraju, a nawet i ze świata. Jest to miejsce, gdzie firmy elektroniczne prezentują swoje najnowsze produkty i technologie, którymi mają nadzieję zrewolucjonizować rynek. Od urządzeń mobilnych, przez zaawansowane systemy domowe, aż po innowacyjne rozwiązania w dziedzinie sztucznej inteligencji - Electronics Show jest okazją do zapoznania się z przyszłością technologii.