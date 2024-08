Co czeka Google'a? Amerykański rząd chce podzielić firmę

Plotki o planach na podział firmy są na razie tylko plotkami - nie pochodzą jednak z tajemniczych internetowych źródeł, a zostały opublikowane na łamach Bloomberga i The New York Timesa, gdzie obie redakcje cytują własnych, niezależnych od siebie informatorów. I wcale nie jest powiedziane, że Google będzie miał ten sam biznesowy fart, co Microsoft.