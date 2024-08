Dał tylko cztery gwiazdki w Mapach Google, bo miał problem z zaparkowaniem czołgu

Powyższy post jest zapewne szczególnie trafnym ujęciem tej groteskowej sytuacji. Jeden z ukraińskich żołnierzy, zapewne w ramach dowcipu, zrecenzował na Mapach Google rosyjską knajpę. Pochwalił ją za wszystko, tylko poskarżył się, że nie jest przystosowana do parkowania czołgiem. Nie jest przy tym jasne, czy recenzję na pewno zostawił żołnierz, czy też to dowcip innego Ukraińca. Wydaje się to jednak bez znaczenia: stanowi nowoczesny komentarz do absurdu tej rosyjskiej agresji. I wszelkiej jej podobnej.