Palety jadą na południe. Biedronka oficjalnie u naszych sąsiadów

Ale co, jeśli powiem ci, że nie musisz jechać ponad 3 tys. kilometrów tylko po to, aby poza granicami naszego pięknego kraju spróbować taniego energetyka BePower. Możesz równie dobrze wybrać się za naszą południową granicę, bo tam zaraz wystartuje Biedronka. I to w pięciu lokalizacjach!