Obiecują górę pieniędzy. Jest jeden wymóg: trzeba zgodzić się na wiatraki

Mieszkańcy obawiają się również ingerencji w krajobraz. To argument, który do mnie trafia i doskonale go rozumiem. Już widać, że wiatraki i panele fotowoltaiczne zmieniają otoczenie. Zauważam to po swoich rodzinnych stronach. Niedawno zwiedzałem okolicę na rowerze i w miejscach, gdzie jeszcze kilka lat temu stał co najwyżej jeden wiatrak, już jest ich kilka. Ustawiane są również w nowych lokalizacjach. Coraz trudniej zachwycać się łąkami, które ciągną się aż do lasu, bo w ziemię powbijane są słupy z turbinami.