Simowie kończą z monogamią. The Sims 4 zmienia zupełnie związki

W serii The Sims, od pierwszej części do The Sims 3, relacje między Simami były z natury monogamiczne. Oznacza to, że Sim mógł mieć w danym czasie tylko jednego romantycznego partnera. Wpływało to na wiele aspektów rozgrywki, od flirtowania i randkowania po zawieranie małżeństw i zakładanie rodziny.