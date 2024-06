Ikea szuka pracowników. Główny obowiązek: granie w grę komputerową

Ikea jednak podeszła do tego w nieco inny sposób – szuka bowiem pracowników do wirtualnego sklepu w grze komputerowej. Jak to działa? To dzięki programowi The Co-Worker, który swoją premierę będzie miał pod koniec czerwca. Będzie to minigra w Robloxie, która ma zawierać cyfrową wersję budynku sklepu szwedzkiej sieci Ikea. Osoba, która będzie chciała podjąć pracę w takiej formie, będzie musiała wykonywać najróżniejsze obowiązki.