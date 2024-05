Polacy mają hit na rękach. Oto najważniejsze zapowiedzi gier z majowego State of Play

Sony pokazało swoje karty, co było nieuniknione: Microsoft zaskoczył wszystkich, ogłaszając, że następne Call of Duty o podtytule Black Ops 6 trafi za darmo do usługi Game Pass. Chcąc odbić piłeczkę i zgarnąć uwagę z największego ogłoszenia związanego z Xboksem, 30 maja o godzinie 23:00 czasu polskiego pojawiło się nowe State of Play.