Samsung wchodzi do polskich szkół. Będzie uczył bezpieczeństwa w internecie

Co istotne, dotyczy to nie tylko nas, dorosłych. Współcześnie dzieci również są coraz bardziej zaangażowane w korzystanie z nowych technologii, od smartfonów i tabletów, po komputery oraz gry wideo. Do tego dochodzi, ciężka do uniknięcia, styczność z internetem i tym, co on oferuje. Oczywiście nie możemy patrzeć na to tylko przez pryzmat negatywnych aspektów, bo mimo wszystko nowoczesne rozwiązania są w stanie zapewnić też wiele dobrego. Ważna jest jednak odpowiednia edukacja w tym zakresie oraz kształtowanie odpowiedzialnej postawy zarówno dzieci, jak i dorosłych w cyfrowym świecie.