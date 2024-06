Kiedy GTA VI na PC? Kuriozalną odpowiedź prezesa cytujemy w całości

Cóż, brak ogłoszenia nie jest czymś, co jest zapisane na wieki, z tego co wiem, ponieważ jedyną rzeczą, która dzieje się po braku ogłoszenia, jest, jak sądzę, ogłoszenie lub ciągły brak ogłoszenia, Myślę, że to też mogłoby się zdarzyć. Nie wydaje mi się, żeby którekolwiek z nich zostało zapisane na wieki. Rockstar ma jednak podejście do platform, które widzieliśmy już wcześniej, i w odpowiednim czasie ogłosi więcej. Wierzę, że właściwą strategią dla naszej firmy jest bycie tam, gdzie jest konsument, a historycznie rzecz biorąc, to, co zrobiła ta firma, to docieranie do konsumentów gdziekolwiek się znajdują, na dowolnej platformie, która ma sens, w danym czasie.