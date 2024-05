Historyczne wydarzenie na rynku gier. Zakończono wojnę sprzed 40 lat

O ile "Atari" kojarzymy ze "starymi grami" i faktem, "że no był krach i był dramat i gry się nie sprzedawały", to żeby usłyszeć cokolwiek o Intellivision w Polsce, należy zwrócić się do entuzjastów historii gier. A to nie tylko ze względu na fakt, że ponownie czkawką odbija nam się żelazna kurtyna, ale i fakt, że mówimy o dosłownie pierwszych latach istnienia czegoś, co dziś ma nazwę "rynek gier".