Gra Suicide Squad za darmo. To będzie 48h świetnych okazji

Rise of the Tomb Raider nikomu natomiast nie trzeba przestawiać. Zręcznościowa gra akcji to jedna z najbardziej udanych odsłon przygód Lary Croft, a przedstawiona w niej dżungla po dziś dzień robi duże wrażenie. Gra zaliczyła co prawda fatalny start za sprawą czasowej wyłączności dla Xboksa One, ale fani serii z czasem wybaczyli producentom, którzy włożyli w Rise of the Tomb Raider wiele pasji oraz zaangażowania.