Tak zniszczą Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pomoże Elon Musk i kosmiczna spycharka

Na miejsce zniszczenia ISS wybrano biegun niedostępności, zwany czasem Punktem Nemo. Jest to miejsce na Oceanie Spokojnym, które położone jest najdalej od lądu. Do najbliższego brzegu jest z tego miejsca około 2800 km. Dzięki temu fragmenty stacji, które nie spłoną przy wejściu w atmosferę, wpadną do wody nie niszcząc niczego na ziemi.